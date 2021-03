Sismo de magnitude 6,3 atinge o centro da Grécia

JN Hoje às 11:23, atualizado às 11:36 Facebook

Twitter

Partilhar

Um terramoto de 6,3 na escala de Richter atingiu esta quarta-feira de manhã a Grécia, a uma profundidade de dez quilómetros, e foi sentido nos países vizinhos.

De acordo com o Centro Sismológico Euro‑Mediterrânico, o epicentro localizou-se a sul da cidade de Elassona, no centro do território continental grego.

O sismo, registado às 12.15 locais (10.15 em Portugal continental), também foi sentido nas capitais da Albânia, Macedónia do Norte, Kosovo e Montenegro.

Não há, para já, registo de feridos ou danos materiais.