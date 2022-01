Sismo de magnitude 6,6 atinge sudoeste da Indonésia

JN/Agências Hoje às 11:07 Facebook

Um sismo de magnitude 6,6 na escala de Richter ocorreu, esta sexta-feira, no estreito de Sonda, no sudoeste da Indonésia.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica global, localizou o hipocentro do sismo a 37 quilómetros de profundidade no mar entre as ilhas de Sumatra e Java.

O terramoto, que ocorreu às 9.05 horas, ocorreu a 88,3 quilómetros a sudoeste da cidade de Labuan e a 116,9 quilómetros a sudoeste de Pndeglang.

O sismo foi sentido na capital Jacarta, segundo relataram jornalistas da agência de notícias France-Presse (AFP).

A Indonésia fica no chamado "Anel de Fogo do Pacífico", uma área de grande atividade sísmica e vulcânica em que cerca de sete mil tremores de terra são registados a cada ano, a maioria deles de magnitude moderada.