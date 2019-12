Sismo de magnitude 6,8 abala sul das Filipinas

Hoje às 09:39 Facebook

Twitter

Partilhar

Um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter abalou, este domingo, a ilha de Mindanao, no sul das Filipinas, e provocou o colapso de um edifício.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) localizou o epicentro do abalo a algumas dezenas de quilómetros a sul de Davao, a maior cidade da ilha de Mindanao. O tremor não apresenta risco de tsunami, de acordo com o instituto, que inicialmente relatou uma magnitude de 6,9.

De acordo com o responsável do gabinete de Defesa Civil, Ricardo Jalad, registou-se o colapso de pelo menos um edifício de três andares em Padada, na província de Davao, estando as autoridades a verificar se há pessoas nos escombros. Segundo a mesma fonte, na sequência do sismo, as pessoas abandonaram em pânico as casas, centros comericiais e outros edifícios.

As autoridades de Davao e Cotabato, onde o sismo foi sentido com mais intensidade, suspenderam as aulas na segunda-feira para permitir verificar a estabilidade dos edifícios das escolas. Alguns locais ficaram sem eletricidade devido ao sismo.

Na última semana de outubro, a região foi afetada por dois sismos de magnitude 6,6 e 6,5, que provocaram 21 mortos e 432 feridos.

As Filipinas estão situadas sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, zona onde se regista cerca de 90 por cento da atividade sísmica e vulcânica do mundo e que é afetada por cerca de 7.000 sismos por ano, a maioria moderados.