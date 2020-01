Sismo de magnitude 6,8 atinge leste da Turquia

Hoje às 19:05 Facebook

Um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter foi, esta sexta-feira, registado no leste da Turquia.

O abalo foi registado perto da cidade de Sivrice, na província de Elazig, no leste do país, com uma magnitude preliminar de 6,8, segundo as autoridades turcas.

O organismo de gestão de crises turco não fez ainda referência a quaisquer estragos ou à existência de vítimas, mas a imprensa do país noticiou que a população da região afetada saiu para as ruas.

A agência europeia de sismologia (EMSC) referiu que o sismo ocorreu perto das 21 horas locais (18 horas em Portugal continental) à profundidade de 10 quilómetros e referencia-o como tendo a magnitude de 6,9.