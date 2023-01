Sismo de magnitude 7 com aviso de tsunami abala Vanuatu

JN/Agências Hoje às 13:58 Facebook

Um sismo de magnitude 7,0 abalou o arquipélago de Vanuatu, no Oceano Pacífico, tendo sido emitido um aviso de tsunami, anunciou, este domingo, o Serviço Geológico dos Estados Unidos da América (EUA).

De acordo com as informações citadas pela agência Associated Press (AP), o epicentro do sismo ocorreu a 23 quilómetros de Port Olry e a uma profundidade de 27 quilómetros.

O Centro de Aviso para Tsunami no Pacífico emitiu um aviso de tsunami para as costas marítimas localizadas a 300 quilómetros do epicentro. Até agora não há relatos imediatos de danos ou baixas.

Vanuatu alberga cerca de 280 mil pessoas e é propensa a catástrofes naturais, com meia dúzia de vulcões ativos, bem como ciclones regulares e terramotos.

Está situado no "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de falhas sísmicas onde os sismos são comuns.