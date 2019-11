JN Hoje às 08:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Um sismo de magnitude 6,4 na escala de Richter atingiu a Albânia, esta terça-feira de madrugada, causando a morte a seis pessoas e deixando pelo menos outras 300 feridas.

Segundo o último balanço do ministério da Defesa do país, seis pessoas morreram. Dois corpos foram retirados dos escombros de um edifício que colapsou na cidade de Durres, a cerca de 30 quilómetros da capital do país, disse a porta-voz Albana Qehajaj. Também no mesmo município, mais a norte, morreu um homem de cerca de 50 anos que, segundo a imprensa, se terá atirado de um prédio, tal era o pânico.

A ministra da Saúde, Ogerta Manastirliu, disse que cerca de 300 feridos já foram assistidos nas cidades Durres, Tirana e Thumane, prevendo que o número de vítimas continue a subir.

De acordo com a representante do ministério da Defesa, "os danos são consideráveis", havendo a registar o desabamento de um hotel de três andares em Durres e estragos em vários edifícios.

De acordo com o Serviço Geológico dos EUA, o sismo de magnitude 6,4 foi sentido por volta das 3 horas locais (menos uma em Portugal continental), com epicentro no Mar Adriático, a 34 quilómetros a noroeste da capital do país, Tirana, e a uma profundidade de 10 quilómetros. O sismo foi seguido alguns minutos depois por vários tremores de terra secundários.