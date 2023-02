Sismo na Turquia: As "réplicas constantes" são um risco para as equipas de resgate

Paulo Leite, comandante do Grupo Operacional de Busca e Salvamento (GOBS), falou ao JN sobre como decorre o processo de resgate em situações como a que se viu, esta segunda-feira, na Turquia e na Síria, que foram atingidas por um sismo que matou mais de 3800 pessoas.

Como se dá o processo de resgate de pessoas num sismo como o da Turquia?

Primeiro, são avaliadas as estruturas e retiradas as vítimas superficiais para depois de tentar resgatar as pessoas soterradas. Mas primeiro é preciso estabilizar tudo antes de mandar uma equipa cinotécnica para o cenário, para que não haja perigo para o cão, para o guia nem para a equipa de resgate. Depois de o cão detetar a vítima, entra uma equipa de resgate que começa a abrir caminho. Utilizam aparelhos para conseguirem encontrar a vítima e falar com ela. Depois de garantir todas as condições de segurança e acessibilidade resgata-se a vítima, tudo em alta segurança.