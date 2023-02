Sismo põe em dúvida eleições presidenciais de maio na Turquia

JN/Agências Hoje às 09:59 Facebook

O terramoto de segunda-feira na Turquia, com mais de 18300 mortos no país, põe em dúvida as eleições presidenciais marcadas para 14 de maio, informou a imprensa local, citando fontes da oposição e do Governo.

O presidente do partido de oposição nacionalista Iyi, Meral Aksener, disse ao jornalista independente e analista Murat Yetkin, na noite passada, que não acredita que as eleições possam ser realizadas em maio, como previsto.

Durante uma visita à zona afetada, Aksener foi contundente quando questionado sobre se o estado de emergência aprovado pelo Parlamento na quinta-feira vai afetar as eleições de maio: "Não creio que cheguemos a ter eleições em maio".

O Iyi é o segundo partido da oposição, atrás do social-democrata CHP, com o qual pretende criar uma plataforma eleitoral com um candidato comum contra o atual presidente, Recep Tayyip Erdogan.

Um alto funcionário do partido do governo islâmico AKP já tinha feito uma declaração idêntica à imprensa local, sob condição de anonimato, especificando que o próprio Erdogan não vê possibilidade de poder realizar as eleições dentro de três meses em meio devido ao terramoto.

O problema, alertam analistas locais, é que em maio ainda haverá centenas de milhares de pessoas das regiões devastadas a viver em tendas ou a mudar-se para outras partes do país, o que dificultaria a organização de eleições nessas áreas.

De acordo com a Constituição turca, o Parlamento só pode decidir adiar uma eleição se ela não puder ser realizada devido a uma guerra.

O último balanço indica que pelo menos 21051 pessoas morreram na sequência dos sismos ocorridos no sul da Turquia na segunda-feira e que afetaram também a Síria.