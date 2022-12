Sismos atingem ilha de Bali mas sem provocar vítimas

JN/Agências Hoje às 19:56 Facebook

Um terramoto moderadamente forte e duas réplicas atingiram, esta terça-feira, a ilha turística de Bali, na Indonésia, provocando pânico, mas sem danos ou vítimas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos indicou que o terramoto de magnitude 4,9 na escala de Richter ocorreu a 35 quilómetros a norte de Amlapura, cidade no distrito de Karagangasem, em Bali, a uma profundidade de 9,6 quilómetros.

Muitos moradores e turistas abandonaram as suas residências e hotéis, dirigindo-se para as zonas mais altas, mas a situação voltou ao normal após terem recebido mensagens de texto a dizer que o terramoto não tinha força para provocar um tsunami.

A Indonésia, um arquipélago com 270 milhões de pessoas, é atingida com frequência por terramotos, erupções vulcânicas e tsunamis por estar localizada no "Círculo de Fogo", um arco de vulcões e falhas geológicas que circunda o Pacífico.

Em 21 de novembro, pelo menos 331 pessoas morreram na província de Java Ocidental, na sequência de um terramoto de magnitude 5,6 na escala de Richter.