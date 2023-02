Sistema anti-aéreo fornecido por França e Itália defenderá de "drones, mísseis e aviões russos"

JN/Agências Hoje às 19:52 Facebook

O sistema de defesa terra-ar de médio alcance MAMBA a fornecer por França e Itália permitirá à Ucrânia "defender-se dos ataques de drones, mísseis e aviões russos", indicou, esta sexta-feira, o ministério francês da Defesa e Forças Armadas.

"O fornecimento desse sistema responde à urgência manifestada pelo ministro da Defesa ucraniano, Oleksii Reznikov, aos seus homólogos francês e italiano, de proteger as populações e infraestruturas civis face aos ataques aéreos russos", acrescenta o comunicado.

O ministro francês Sébastien Lecornu e o seu homólogo italiano Guido Crosetto contactaram hoje por telefone para concluir esta entrega, que estava em discussão há várias semanas.

"Os dois ministros finalizaram as discussões técnicas (...) para entregar à Ucrânia na primavera de 2023 o sistema de defesa antiaérea SAMP/T -- MAMBA. Trata-se do primeiro sistema antimísseis europeu de longo alcance, de conceção franco-italiana", precisou o ministério.

O anúncio surge após a vista de Reznikov a Paris esta semana.

Desde há meses que a Ucrânia solicita o reforço do seu sistema de defesa terra-ar, em particular após uma vaga de ataques russos sobre as suas infraestruturas, com uso de drones iranianos.

O MAMBA, equivalente ao sistema Patriot norte-americano, já foi deslocado para a Roménia e instalado na região estratégica do porto de Constança, junto ao mar Negro.

Com este sistema, o seu radar e o sistema múltiplo de oito mísseis Áster com alcance de 100 quilómetros, "podemos contrariar um vasto leque de ameaças aéreas: mísseis balísticos de curto alcance, aviões de caça, helicópteros, drones e mesmo mísseis de cruzeiro com disparos múltiplos", disse em dezembro à agência noticiosa AFP na Roménia um militar francês.

Na terça-feira, a França tinha já anunciado a entrega nas próximas semanas de mais 12 canhões Caesar de 155mm, permitindo a Kiev dispor de 49 exemplares no total, "uma quantidade nada negligenciável", sublinhou Sébastien Lecornu.

Paris também prometeu um radar Ground Master 200 (GM200) produzido pela empresa francesa Thales. Este radar de médio alcance permite detetar um aparelho inimigo a 205 quilómetros e combatê-lo a 100 quilómetros, quer voe a baixa altitude e pouca velocidade como os drones, ou a alta altitude como os aviões de combate.

Segundo o seu fabricante, que já vendeu mais de 60 exemplares no mundo, assegura ainda uma proteção face aos 'rockets' e disparos de artilharia, ao alertar as tropas no terreno dos disparos inimigos. É transportado num camião.