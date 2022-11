Sistema defeituoso e erro de piloto na origem de queda de avião que matou 62 pessoas

JN com Lusa Hoje às 11:05 Facebook

Investigadores indonésios revelaram, esta quinta-feira, que a queda do avião Boeing 737-500 da Sriwijaya Air, que matou 62 pessoas em 2021, aconteceu devido a um sistema de aceleração defeituoso e atraso na resposta do piloto.

O voo SJ-182 caiu no mar de Java em 9 de janeiro de 2021, minutos após a descolagem de Jacarta para Pontianak, na ilha do Bornéu​​​​, matando todos os 50 passageiros e 12 tripulantes a bordo.

No relatório final, divulgado esta quinta-feira, os investigadores mencionaram vários fatores que levaram ao acidente, incluindo um sistema de aceleração repetidamente defeituoso. O avião, que tinha 26 anos, tinha um sistema de aceleração automatizado que funcionou mal logo após a descolagem, o que fez com que a aeronave se inclinasse bruscamente para a esquerda antes de perder mais de três mil metros de altitude em menos de um minuto e se despenhasse no mar, disse o Comité Nacional de Segurança no Transporte (KNKT). A alavanca do acelerador do lado direito da aeronave permaneceu estacionária, enquanto a alavanca do lado esquerdo foi baixada excessivamente para compensar, precisou a agência espanhola EFE.

Antes de mergulhar, o avião, que estava ao serviço há quase 27 anos, tinha-se desviado acentuadamente da rota.

De acordo com a AFP, as tripulações de voos anteriores já tinham notado que o sistema de aceleração não estava a funcionar bem, o que levou a que fosse alvo de reparações regulares.

Os investigadores culparam ainda os pilotos na cabine, dizendo que não reagiram a tempo ao desvio do avião. O relatório nota que isto resultou da falta de treino dos pilotos sobre como reagir em situações de emergência e a uma "falta de vigilância" devido a um possível relaxamento dos pilotos quando o sistema de voo automático estava em funcionamento, o que os impediu de corrigir a trajetória.

A Indonésia é um vasto arquipélago com um mau historial de segurança na aviação, apesar da sua grande dependência das viagens aéreas para ligar as mais de 17 mil ilhas. Considerado o país mais perigoso para voar na Ásia, a Indonésia sofreu 104 acidentes aéreos civis com 2.301 mortos desde 1945, de acordo com dados da Rede de Segurança Aérea. O mais grave ocorreu em setembro de 1997, quando um Airbus A300B4 da companhia aérea indonésia Garuda Airlines se despenhou no norte da ilha de Sumatra, matando todas as 234 pessoas a bordo.

A queda do avião da Sriwijaya Air foi o terceiro maior acidente aéreo da Indonésia no espaço de seis anos. Em 2014, um avião A320 da AirAsia caiu durante o mau tempo no mar de Java, matando 162 pessoas. Quatro anos depois, em 2018, um avião Boeing 737 Max da Lion Air caiu no mar, matando 189 pessoas. Este acidente, aliado a um outro na Etiópia, ocorrido meses depois, levaram à suspensão mundial do Boeing 737 Max, devido ao seu sistema defeituoso.