Sites do Ministério da Defesa e de bancos da Ucrânia sofrem ciberataque

A Ucrânia anunciou, esta terça-feira, que os sites do Ministério da Defesa e de dois grandes bancos estatais foram alvos de um ciberataque.

O anúncio do órgão de controlo de comunicações ucraniano ocorre num momento de ameaça de invasão do país por forças russas, potenciada com exercícios militares conjuntos com a Bielorrússia junto à fronteira com a Ucrânia.

Os sites afetados incluem os do Oschadbank e Privat24, duas das maiores instituições financeiras.

O site do Ministério da Defesa exibia uma mensagem de erro a indicar que o site estava "em manutenção técnica".

O órgão de controlo informou que o Privat24 foi alvo de "um ataque maciço de negação de serviço (DDOS)".

"Não se pode descartar que o agressor recorra a truques sujos", disse o órgão de vigilância, referindo-se à Rússia.