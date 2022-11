Sobe para 321 número de mortos de sismo na Indonésia

JN/Agências Hoje às 18:17 Facebook

O número de mortos no sismo que atingiu a província de Java Ocidental, na Indonésia, na segunda-feira, subiu para 321, indicou a agência nacional de gestão de catástrofes.

O epicentro deste terramoto de magnitude 5,6 ocorreu perto da cidade de Cianjur, com cerca de 170 mil habitantes, onde causou elevados danos devido à sua pouca profundidade e ao atingir uma área densamente povoada.

Após um número inicial de cerca de 270 vítimas mortais, o número de mortos continuou a aumentar a cada dia, uma vez que as equipas de resgate descobriram novos corpos debaixo dos escombros de edifícios que desabaram ou foram engolidos por deslizamentos de terra.

"Após a descoberta de mais oito corpos no sábado e três hoje, estamos agora em 321 mortos", disse o chefe da agência de gestão de catástrofes, acrescentando que 11 pessoas continuam desaparecidas e que as operações de busca vão continuar na segunda-feira.

O terramoto destruiu ou danificou mais de 60 mil casas e causou cerca de 73 mil deslocados, que estão agora alojados em mais de 300 abrigos, segundo o responsável.

A operação de busca e salvamento e a distribuição da ajuda humanitária foram prejudicadas pelas dezenas de réplicas sísmicas registadas após o impacto inicial, além de chuvas torrenciais, com o risco de novos deslizamentos de terra na região.

O terramoto de segunda-feira é o mais mortal na Indonésia desde setembro de 2018, quando um sismo e um tsunami na ilha de Celebes (Sulawesi) mataram mais de 4.300 pessoas no país, que fica no chamado Anel de Fogo do Pacífico, um área de grande atividade sísmica e vulcânica, onde são registados cerca de sete mil terramotos por ano, a maioria deles moderados.