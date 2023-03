Sobe para 73 número de vítimas mortais do naufrágio em fevereiro em Itália

JN/Agências Ontem às 23:44 Facebook

Os mortos no naufrágio de um barco de migrantes em 26 de fevereiro em Cutro, na costa da Calábria, Itália, aumentaram para 73, depois de um grupo de resgate encontrar, esta sexta-feira, o corpo de uma criança de seis anos.

A última vítima confirmada é a 29ª menor e a 20ª vítima na faixa etária de 0 a 12 anos.

Sobreviveram 80 pessoas ao naufrágio, que aconteceu depois de um barco de pesca que transportava da Turquia cerca de 180 pessoas encalhar e partiu-se, num mar agitado perto da costa.

As autoridades acreditam que cerca de 30 pessoas ainda estão desaparecidas.

A notícia chega quando a Guarda Costeira italiana lançou operações, com o apoio da Marinha italiana, para resgatar três barcos com aproximadamente 1.300 refugiados e migrantes em perigo no Mar Jónico, na Calábria.

Separadamente, a Guarda Costeira lançou uma operação no porto costeiro de Pozzallo, no sul da Sicília, para resgatar outro barco em apuros no Canal da Sicília, mas não esclareceu se era o barco relatado no início do dia `à linha de resgate marítimo.

O Ministério do Interior italiano relatou um aumento no desembarque de migrantes na Itália nos últimos três dias, com cerca de 3.000 pessoas que chegaram desde as 08:00 de sexta-feira.

A maioria foi desembarcada na pequena ilha de Lampedusa, o ponto mais ao sul da Itália e uma ponte de passagem para refugiados e migrantes que tentam a perigosa travessia marítima do norte da África para a Europa.

As últimas chegadas marítimas elevaram para 17.592 o total de 2023, um aumento de 194% face aos 5.976 registados no mesmo período do ano passado.

As nacionalidades mais representadas até ao momento em 2023 foram os marfinenses (2.383), guineenses (2.334), bengaleses (1.506) e tunisinos (1.286).

Das chegadas, 1.965 eram menores de idade que vieram desacompanhados dos pais ou outros responsáveis.