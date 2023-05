Sobe para oito número de venezuelanos mortos em atropelamento no Texas

JN/Agências Hoje às 10:48 Facebook

O número de vítimas do atropelamento numa paragem de autocarro, perto de um abrigo para imigrantes, em Brownsville, no Texas, aumentou para oito, depois de um dos feridos ter morrido no hospital.

O atropelamento ocorreu no sábado, quando um carro atingiu um grupo de pessoas que aguardavam numa paragem de autocarro em frente ao Centro Obispo Enrique San Pedro Ozanam, convertido em centro de abrigo devido às centenas de imigrantes que passam pela região.

De acordo com Martin Sandoval, da polícia de Brownsville, sete imigrantes venezuelanos morreram no local e outras 10 pessoas feridas com alguma gravidade foram levadas para o hospital, mas uma delas acabou por morrer.

O autor do atropelamento foi detido por várias testemunhas até a chegada da polícia, disseram as autoridades, sem especificar a sua nacionalidade.

Martin Sandoval indicou, numa conferência de imprensa, que o detido não está a cooperar com as autoridades, por isso não se sabe se o atropelamento foi intencional ou acidental.

O responsável acrescentou que as autoridades recolheram uma amostra de sangue e solicitaram um teste toxicológico para determinar se o autor do atropelamento tinha usado drogas ou bebido álcool.

"A polícia de Brownsville nunca assumiu a posição de que foi um ato intencional, mas é um fator que devemos observar", admitiu.

O responsável pelo Centro Obispo Enrique San Pedro Ozanam, Víctor Maldonado, destacou que as vítimas eram homens venezuelanos e que, no momento do incidente, entre 20 e 25 migrantes estavam sentados na calçada à espera do autocarro, do outro lado da rua do abrigo.

Maldonado indicou que os migrantes vieram da Venezuela e chegaram ao abrigo há dois ou três dias.

O responsável visionou o vídeo de vigilância do abrigo depois de receber uma chamada telefónica a informar do atropelamento.

"O que vemos no vídeo é que um carro ultrapassou um semáforo que estava a cerca de 30 metros de distância e atingiu as pessoas que estavam sentadas na paragem de autocarro", contou Maldonado.

Os meios de comunicação social locais indicaram que o abrigo Centro Obispo Enrique San Pedro Ozanam é o único que funciona à noite na cidade de Brownsville e gere a libertação de milhares de migrantes sob custódia federal.