Sobe para três o número de jornalistas mexicanos assassinados este mês

À semelhança do que aconteceu, em semanas anteriores, a dois colegas de profissão, a jornalista mexicana Lourdes Maldonado foi morta a tiro quando regressava a casa, este domingo, em Tijuana.

Depois de, a 10 de janeiro, José Luís Gamboa Arenas ter sido assassinado em Veracruz e de, na semana passada, também em Tijuana, o fotojornalista Margarito Martínez ter sido morto, este é o terceiro homicídio de jornalistas no México desde o início do mês.

A jornalista que, anteriormente, já havia dito temer pela sua vida, integrava o Programa de Proteção de Jornalistas da Baja Califórnia, embora este não lhe oferecesse vigilância permanente.

Em 2019, durante uma conferência de imprensa do presidente Andrés Manuel López Obrador, Lourdes Maldonado confessou que a sua vida estava em risco devido à batalha judicial que travava com antigo governador Jaime Bonilla, do Movimento de Regeneração Nacional e dono da Primer Sistema de Noticias, antiga entidade empregadora da jornalista.

"Também venho aqui para pedir apoio, ajuda e justiça laboral", disse.

Na quinta-feira, Lourdes fez saber da sua vitória no processo instaurado à empresa do ex-governador por despedimento sem justa causa, ao fim de nove anos.

O México é um dos países mais perigosos do mundo para a imprensa, com dezenas de mortes de jornalistas registadas todos os anos.

Os visados são, muitas das vezes, responsáveis por investigar casos de corrupção e cartéis de droga poderosos, que acabam por passar impunes aquando a investigação dos homicídios.