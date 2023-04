Sobrinho de Kennedy é candidato à corrida presidencial

William Rocha Hoje às 16:07 Facebook

O ativista antivacinas Robert Kennedy Jr., sobrinho do antigo presidente John F. Kennedy, quer candidatar-se à Casa Branca. O advogado apresentou, na quarta-feira, a candidatura às eleições primárias do Partido Democrata, nos Estados Unidos, com vista à corrida presidencial de 2024.

O sobrinho do 35.º presidente norte-americano, assassinado a meio do primeiro mandato em 1963, apresentou a candidatura ao Comité Federal Eleitoral, juntando-se à escritora Marianne Williamson na corrida à Casa Branca, que ocorre no próximo ano.

O atual governante, Joe Biden, a cumprir o primeiro mandato desde 20 de janeiro de 2021, após derrotar o antecessor Donald Trump, ainda não anunciou uma eventual recandidatura.

Robert Kennedy, de 69 anos, tornou-se uma das principais vozes do movimento antivacina nos EUA, através da organização não-governamental Children's Health Defense, da qual é fundador e presidente.

Sob o mesmo contexto, Kennedy viu a sua conta pessoal da rede social Instagram ser banida, durante a pandemia, "pela partilha repetida de afirmações já desmentidas acerca do coronavírus ou das vacinas", segundo recorda a CNN.