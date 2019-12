Sociais-democratas votam continuidade de coligação com CDU de Merkel

Hoje às 19:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O Partido Social Democrata (SPD) alemão votou contra a saída imediata da coligação formada na Alemanha com a União Democrata Cristã (CDU) da chanceler Angela Merkel, no congresso de três dias que esta sexta-feira se iniciou em Berlim.

O SPD elegeu no passado fim de semana dois novos líderes, Norbert Walter-Borjans e Saskia Esken, da ala esquerda do partido, que, embora sendo críticos da chanceler Merkel, terão de acatar uma decisão do congresso que rejeitou a saída imediata da coligação com a CDU.

Norbert Walter-Borjans e Saskia Esken são formalmente empossados na liderança do SPD no congresso de Berlim.

A resolução do congresso confere à nova direção um mandato para negociar com a CDU propostas como a subida do salário mínimo de 9,19 euros por hora para 12 euros por hora, melhorar as medidas de proteção contra intempéries e um certificado nacional de emissão de gases de efeito de estufa, entre outras.

O congresso também pretende que o partido defenda na coligação governamental investimentos públicos na ordem dos 450 milhões de euros, em dez anos, nas áreas da educação, transporte, acesso a proteção digital e no setor climático.

Saskia Esken disse que esta resolução não implica que a coligação seja mantida a qualquer custo, mas que abre possibilidade para que o entendimento com a CDU prossiga.

"A grande coligação tem uma oportunidade real de continuar. Não é muito mais do que isso. Mas também não é menos do que isso", explicou a co-líder do SPD.

Pouco antes da votação no congresso do SPD em Berlim, a presidente da CDU, Annegret Kramp-Karrenbeur (que sucedeu a Merkel na liderança do partido), pediu aos conservadores "um compromisso claro com a missão conjunta" da coligação com que lideram o Governo alemão, acrescentando que a chanceler Angela Merkel tenciona cumprir a legislatura até ao fim.

O SPD governou ao lado da CDU e do Partido Social Cristão da Baviera (CSU) em 10 dos últimos 14 anos de poder na Alemanha.