Um soldado tailandês abriu fogo sobre civis, este sábado, matando pelo menos 17 pessoas e deixando várias feridas, na cidade de Nakhon Ratchasima, a nordeste de Banguecoque, Tailândia. O suspeito refugiou-se num shopping e fez reféns.

Há "17 mortos e 14 feridos", disse uma fonte oficial do Centro Erawan de Banguecoque, serviço de emergência nacional que recolhe as informações no hospital.

Segundo o jornal tailandês "Bangkok Post", o militar, identificado como Jakrapanth Thomma, começou por atacar o comandante e dois camaradas antes de fugir num veículo militar roubado. Depois, disparou contra civis perto de um centro comercial, onde terá levado algumas pessoas como reféns, colocando-se em fuga. Depois refugiou-se dentro de um shopping, onde fez fários reféns.

"O atirador utilizou uma metralhadora para atirar sobre vítimas inocentes", afirmou, em declarações à agência France Presse (AFP), um porta-voz da polícia tailandesa. Entre as vítimas mortais, estão o comandante Anantharot Krasae, um soldado e uma mulher de 63 anos.

O atacante transmitiu o ataque num vídeo em direto publicado no Facebook, onde postou também uma fotografia na qual surgia a segurar uma arma, legendada pela frase "Tão cansado". A página da rede social foi apagada minutos depois. Um momento em que se ouve o homem a disparar vários tiros foi entretanto divulgado no YouTube.