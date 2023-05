Soldado dos EUA condenado a 25 anos por homicído em manifestação Black Lives Matter

JN/Agências Hoje às 19:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Um sargento do Exército dos EUA foi condenado, esta quarta-feira, a 25 anos de prisão por disparar fatalmente contra um homem durante uma manifestação do movimento do Black ​​​​​​​Lives Matter no Texas.

Daniel Perry, 36, foi condenado por homicídio em abril por matar Garrett Foster, de 28 anos, durante a manifestação no centro de Austin em julho de 2020.

O governador Republicano do Texas, Greg Abbot, defende que o soldado deve ser perdoado, mas o Conselho de Indultos daquele estado ainda está a analisar o processo, antes de se pronunciar.

PUB

Perry diz que agiu em legítima defesa, quando se envolveu num tiroteio, tendo disparado quando se apercebeu que Foster estava a pegar numa arma para o tentar atingir.

O tribunal reconheceu como válidos os depoimentos de testemunhas que dizem não ter visto Foster pegar em qualquer arma.

A família de Foster mostrou-se satisfeita com a decisão judicial hoje conhecida.

"Depois de três longos anos, finalmente conseguimos justiça para Garrett", disse a mãe, Sheila Foster, perante o tribunal.

O advogado de Perry, Clinton Broden, disse, num comunicado emitido após a sentença, que o seu cliente vai recorrer da sentença, dizendo que a decisão judicial resulta de um "processo político", pelo que vai insistir no processo de indulto.

A condenação de Perry provocou indignação de políticos conservadores no Texas, que criticam o posicionamento do tribunal, mas o juiz Clifford Brown fez uma declaração, quando emitiu a sentença, dizendo que a sua decisão decorre de "um julgamento justo e imparcial".