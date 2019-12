Soldado dos EUA morto em combate no Afeganistão

Hoje às 08:08 Facebook

Um soldado norte-americano foi morto em combate na segunda-feira no Afeganistão. O ataque foi reivindicado pelo grupo extremista islâmico Talibã.

A notícia da morte do militar norte-americano foi avançada pelas Forças Armadas dos Estados Unidos em comunicado, sem adiantarem mais detalhe

Os talibãs assumiram a responsabilidade pelo ataque, garantindo ainda terem ferido vários soldados norte-americanos e afegãos. O porta-voz talibã, Zabihullah Mujahid, disse à agência de notícias France-Presse que o grupo "detonou um veículo americano no distrito de Char Dara de Kunduz".

A morte eleva para 20 o número de mortes em combate de soldados dos EUA no Afeganistão, este ano. Em novembro, dois militares norte-americanos morreram no país quando um helicóptero caiu na província de Logar, no leste, num ataque também reivindicado pelos talibãs. No total, mais de 2400 militares norte-americanos morreram nos quase 18 anos de guerra.