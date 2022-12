Soldados russos tinham ordens para levar uniforme de gala e medalhas para Kiev

A Ucrânia foi invadida há dez meses e a guerra não tem fim à vista. Uma investigação do "The New York Times" revela que não estava planeada uma batalha longa e demorada, muito pelo contrário, e que muito correu mal.

Invadir o país, percorrê-lo rapidamente e triunfar numa questão de dias. Este era o plano de Vladimir Putin. Na mala, os soldados deveriam levar uniformes de gala e medalhas para as paradas militares vitoriosas na capital ucraniana, Kiev. Em vez disso, os combates arrastaram-se durante mais de dez meses e não aparentam terminar em breve. Pelo caminho, dezenas de milhares de soldados morreram e Putin enfrenta agora a maior calamidade estratégica e humana desde o colapso da União Soviética.

Chamadas telefónicas, emails, documentos, planos de invasão e registos militares obtidos pelo jornal norte-americano "The New York Times" revelaram uma série de erros cometidos pela Rússia que começaram logo pelo seu líder, que tomou a decisão de invadir a Ucrânia em isolamento quase total, sem consultar especialistas ou até alguns dos seus assessores mais próximos. Há quem diga que esse isolamento - Putin não se encontrou pessoalmente com nenhum líder ocidental durante 16 meses - só aprofundou a sua radicalização.

Ao contrário das suposições ocidentais, as centenas de milhares de milhões de dólares gastos para modernizar as forças armadas russas foram desviadas em escândalos de corrupção que envolveram milhares de militares.

Pouca experiência, mapas antigos e ambições desmedidas estenderam guerra de Putin na Ucrânia Foto: AFP

Quando a invasão começou, os erros continuaram. A Rússia usou mapas antigos para disparar mísseis, deixando as defesas aéreas ucranianas intactas e prontas para defender o país. Já os soldados russos no campo de batalha usaram os seus telemóveis para ligar para casa, permitindo que hackers ucranianos os localizassem e fossem mortos sem dificuldades. E apesar de todos os deslizes e mortes do lado russo, escreve o jornal, as tropas de Putin nunca se adaptaram e alguns pilotos russos continuaram a pilotar os seus aviões como se não estivessem em perigo.

As ambições russas de uma grande conquista parecem ter-se revelado um tiro no pé. A Rússia conquistou mais território do que conseguia defender, deixando milhares de quilómetros quadrados nas mãos de poucos soldados mal alimentados, mal treinados e mal equipados. Sem comida, suprimentos médicos e walkie-talkies e com equipamentos dos anos 40 e instruções de armas impressas da Wikipédia, os ataques dos recrutas e separatistas foram constantemente repelidos pelas armas fornecidas à Ucrânia pelo Ocidente. Membros do exército que participaram na "ação militar especial" disseram, em entrevista, que alguns dos militares tinham pouca experiência e poucas balas para usar em combate.

Além disso, soldados contam que os comandantes lhes garantiram que não iriam presenciar combates e só perceberam que não lhes foi dita a verdade sobre o seu papel no conflito quando começaram a testemunhar a morte dos seus parceiros.

Por fim, Putin dividiu o comando da guerra por vários militares, mas nenhum dele poderoso o suficiente para o desafiar. Muitos dos seus combatentes são comandados por pessoas que nem fazem parte das forças armadas, como o ex-guarda-costas, o líder da Chechénia e um chefe mercenário que forneceu serviços de buffet a eventos do Kremlin.

Apesar das perdas, não há garantias de tréguas. Tanto Moscovo como Kiev disseram que não haverá cessar-fogo no Natal e Ano Novo. A NATO alertou recentemente que Rússia se prepara para uma longa guerra com a Ucrânia. Ainda este sábado as sirenes de ataque aéreo soaram em todo o país após uma onda de bombardeamentos russos na sexta-feira.