Sondagem aponta para vitória de Meloni e da aliança de centro-direita

JN/Agências Ontem às 23:39 Facebook

Twitter

Partilhar

A aliança de centro-direita, em torno do partido Irmãos de Itália, de Giorgia Meloni, tem uma clara vantagem para as eleições de 25 de setembro, de acordo com as sondagens de intenções de voto divulgadas esta sexta-feira.

As últimas sondagens permitidas antes das eleições de 25 de setembro foram divulgadas pelos principais meios de comunicação do país, como Il Corriere della Sera, La Repubblica e a rede de televisão SkyTG24 e demonstram que aliança teria cerca de 45% do apoio, enquanto os Irmãos da Itália se consolidariam como o partido mais votado.

Esta intenção de votos, caso se concretize, pode levar a aliança de partidos conservadores a ocupar mais de metade das cadeiras, já que o sistema eleitoral italiano favorece os grandes blocos.

PUB

Um terço dos assentos nas duas câmaras é decidido em círculos eleitorais uninominais, onde os cidadãos votam num único candidato e ganha o assento aquele que receber mais apoio.

Um resultado como o previsto pelas sondagens pode conferir grande poder a esse bloco, já que o apoio de dois terços da Câmara é suficiente para poder modificar a Constituição sem a realização de referendo.

De resto, esse é um dos objetivos da formação de Meloni, que já afirmou que quer mudar o atual sistema parlamentar para um sistema presidencialista.

A centro-esquerda italiana, liderada pelo Partido Democrata e pelo Movimento Cinco Estrelas, quer evitar essa mudança constitucional, embora o cenário traçado pelas sondagens lhes confira poucas hipóteses de vitória.

As sondagens enfatizaram que a intenção de votar pode mudar muito nas mais de duas semanas que antecedem a data eleitoral, já que muitos eleitores estão indecisos e espera-se uma participação de 65%, o que marcaria um mínimo histórico.

Após o colapso do governo de Mario Draghi, com grande peso tecnocrático, os italianos estão cansados da política.

A Itália teve que convocar eleições depois do Movimento Cinco Estrelas, o partido mais votado nas eleições de 2018, ter retirado o seu apoio ao primeiro-ministro.

O partido de Giuseppe Conte voltou a subir nas sondagens e está em terceiro lugar, atrás dos Irmãos da Itália e do Partido Democrata.