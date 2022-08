Sondagem mantém Lula na liderança, Bolsonaro com subida ligeira

JN/Agências Hoje às 00:21 Facebook

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém a liderança com 47% das intenções de voto para as eleições presidenciais no Brasil, face ao apoio de 32% atribuído ao Presidente, Jair Bolsonaro, informou o Instituto Datafolha.

A sondagem mostra uma ligeira subida nas intenções de voto do atual chefe de Estado brasileiro que viu a vantagem de Lula da Silva, seu principal adversário, cair de 18 pontos em julho para 15 pontos em agosto. No mês anterior, Bolsonaro tinha 29% das intenções de voto e Lula os mesmos 47%.

Em terceiro lugar está o ex-governador Ciro Gomes com 7% das intenções de voto, seguido da senadora Simone Tebet com 2%.

Na chamada sondagem espontânea, quando os investigadores não mostram a lista de candidatos aos entrevistados, Lula da Silva tem 40% das intenções de voto e Bolsonaro tem a preferência de 28% dos eleitores.

Neste caso, 22% dos entrevistados disseram não ter decidido o voto nas presidenciais brasileiras cuja primeira volta será disputada em 02 de outubro.

Os números indicam que Lula da Silva poderia vencer na primeira volta na margem de erro com 51% dos votos válidos ante 35% de Bolsonaro.

Numa eventual segunda volta, que seria disputada em 30 de outubro, o ex-presidente brasileiro tem 54% das intenções de voto face aos 37% do atual mandatário, ainda segundo o Datafolha.

A sondagem também verificou a rejeição dos candidatos. Neste caso, 51% dos entrevistados afirmaram não votar em Bolsonaro de modo algum enquanto 37% disseram rejeitar Lula da Silva.

O Instituto Datafolha entrevistou 5.744 eleitores nos dias 16 e 18 de agosto em 281 municípios do Brasil. A margem de erro da sondagem é de dois pontos percentuais.