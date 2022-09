Partido Irmãos de Itália à frente nas sondagens à boca das urnas

JN/Agências Hoje às 22:11 Facebook

O partido de extrema-direita Irmãos de Itália, de Giorgia Meloni, está à frente nas sondagens à boca das urnas relativas às eleições legislativas italianas de hoje.

As primeiras sondagens à boca das urnas, divulgadas pela agência noticiosa ANSA, dão entre 22% e 26% ao partido de Meloni e o segundo mais votado é o Partido Democrático, de Enrico Letta, de centro esquerda, com um resultado entre 17% e 21%.

A Liga, de Matteo Salvini, obtém entre 8,5% a 12,5%, enquanto o partido conservador Força Italia, de Silvio Berlusconi, recolhe entre 6% e 8% dos votos neste estudo.

A taxa de abstenção poderá atingir cerca de 36%, mais nove pontos do que nas eleições de 2018.

O Movimento 5 Estrelas terá entre 15,5% e 17,5%, segundo o mesmo estudo.

Mais de 50 milhões de italianos foram hoje chamados a votar nestas eleições legislativas.

As últimas sondagens, publicadas há cerca de 15 dias porque não são permitidas nas últimas semanas de campanha, já apontavam para uma vitória do partido de Giorgia Meloni, com 24% a 25% das intenções de voto, à frente do Partido Democrático, de Enrico Letta, com 21% a 22% dos votos.

Devido à pulverização partidária, nenhum partido deverá obter uma maioria suficiente para governar sozinho.

A direita e a extrema-direita conseguiram um acordo de coligação que poderá levar Giorgia Meloni ao poder, juntamente com o partido conservador Força Itália, do ex-primeiro-ministro Sílvio Berlusconi, e da Liga, de Matteo Salvini, conhecido pela sua política dura contra a imigração.