Sondagens à boca das urnas dão vitória à Nova Democracia na Grécia

O partido de direita do primeiro-ministro cessante saiu vencedor das eleições legislativas deste domingo na Grécia, segundo as sondagens à boca da urna, mas Kyriakos Mitsotakis poderá ter dificuldade em formar um Governo estável por falta de maioria absoluta.

A Nova Democracia (ND), que está no poder há quatro anos, obterá entre 36% e 40% dos votos, à frente do partido de esquerda Syriza, do ex-chefe de Governo Alexis Tsipras, que conseguirá entre 25% e 29% dos votos, de acordo com as sondagens divulgadas no encerramento das assembleias de voto pelos canais de televisão.

Atrás deles, o partido socialista Pasok-Kinal obterá entre 9,5% e 12,5% dos votos.

Os primeiros resultados parciais deverão ser publicados nas próximas duas horas, mas se o resultado da ND se confirmar, o partido não conseguirá governar sozinho.

No entanto, Kyriakos Mitsotakis, que pretende ser reconduzido no cargo por quatro anos, excluiu a possibilidade de formar uma coligação.

Por seu lado, Tsipras apelou ao líder do partido socialista Pasok-Kinal, Nikos Androulakis, para uma aliança, mas na resposta foram feitas exigências.

Se não for possível formar um Governo nas próximas duas semanas, como muitos analistas preveem, terá de ser convocada uma nova eleição, que deverá ter lugar no final de junho ou no início de julho.

O vencedor desta segunda votação teria então um bónus de até 50 lugares para lhe dar uma maioria estável.