Sondagens indicam que partido de Netanyahu ganhou eleições em Israel

O partido do antigo primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu, Likud, ganhou, esta terça-feira, as eleições no país, indicam sondagens à boca das urnas.

O partido de Benjamin Netanyahu foi o mais votado e, com o bloco de partidos de direita e religiosos que o apoia, somará entre 61 a 62 lugares, o suficiente para formar um Governo, de acordo com as sondagens.

O bloco anti-Netanyahu, liderado pelo atual chefe de governo em exercício, Yair Lapid, ficou com 54-55 lugares no parlamento, de acordo com as primeiras sondagens divulgadas após o encerramento das urnas.

A aliança de extrema-direita de Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir ficou em terceiro lugar, com 14 assentos, quase ao lado da formação centro-direita de Benny Gantz (11 a 13 lugares).

Ao contrário de eleições anteriores, os partidos árabes israelitas dispersaram-se por três listas: Raam (islamista moderado), Hadash-Taal (laico) e Balad (nacionalista).

O partido Raam de Mansour Abbas, que tinha apoiado a coligação de Yair Lapid, ganhou cinco lugares, de acordo com as sondagens, que dão quatro assentos a Hadash-Taal e nenhum a Balad.

Estas foram as 5.ª eleições legislativas em três anos e meio em Israel, um país politicamente dividido que luta para construir ou manter coligações.