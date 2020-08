Sondagens oficiais dão reeleição de Lukashenko com quase 80%

Hoje às 19:26 Facebook

O chefe de Estado cessante da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, foi reeleito para um sexto mandato ao vencer as presidenciais deste domingo no país com 79,7% dos votos, segundo as sondagens oficiais feitas à boca das urnas.

Segundo a agência noticiosa estatal Belta, a candidata da oposição unificada, Svetlana Tikhanovskaia, terá obtido, segundo as sondagens, 6,8%, resultado muito menor do que os analistas prognosticam.

No entanto, a Comissão Eleitoral da Bielorrússia indicou que várias assembleias de voto, que deveriam ter encerrado às 20:00 locais (18:00 em Lisboa), vão continuar abertas devido à grande afluência de eleitores.

Lukashenko, 65 anos e há 26 anos no poder, procura um sexto mandato nas presidenciais de hoje.