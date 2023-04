SpaceX de Elon Musk adia o primeiro teste da nave mais poderosa

Daniela Tender Hoje às 17:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A SpaceX, fundada por Elon Musk, ia testar esta segunda-feira o foguetão Starship, mas adiou o lançamento devido a um problema no sistema de pressurização. A Starship tem 120 metros de altura e é a nave que a NASA pretende usar na missão para fazer regressar os humanos à lua.

Esta segunda-feira, a empresa espacial de Elon Musk, a SpaceX, preparava-se para um teste, com a primeira prova em órbita do foguetão Starship, que estava previsto acontecer pelas 14.15 horas (horário em Portugal continental), a partir da base espacial Starbase, em Boca Chica, no extremo sul do Texas. No entanto, o congelamento de uma válvula de pressurização no foguetão impediu o lançamento, que foi suspenso cinco minutos antes da descolagem.

A nave, batizada como Starship, tem 120 metros de altura e seis motores próprios. Foi projetada para ter quase o dobro do impulso de qualquer foguetão. O plano desejável do voo de teste é que, cerca de três minutos após a deslocagem, o motor Super Heavy se solte e caia nas águas do Golfo do México. De seguida, a Starship deverá continuar a ascensão e completar quase uma volta à Terra até cair no oceano Pacífico.

PUB

A Starship, escolhido pela NASA para ir a Marte e também para levar astronautas até à Lua, tem a capacidade para transportar 100 toneladas de equipamento a bordo.

Ainda antes do dia marcado para o lançamento, Musk apelou para que as pessoas não criassem expectativas em relação à nave. "É o primeiro lançamento de um foguetão muito complicado e gigantesco, então poderá não ser lançado". "Se virmos algo que nos preocupe, vamos adiar o lançamento", pode ler-se no texto que publicou.

Segundo um ex-astronauta da SpaceX, Musk "vê a Starship como outra mudança de paradigma, um aumento incrível na capacidade de realmente levar pessoas em grande escala para Marte".

Um professor de engenharia astronáutica da Universidade da Califórnia, Garrett Reisman, disse que Musk tem a ambição de ir ainda mais longe no sistema solar. O próximo teste de voo da Starship poderá acontecer dentro de dois dias, segundo conta a "BBC".