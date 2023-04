SpaceX tenta lançar pela segunda vez nave lunar Starship na quinta-feira

JN/Agências Hoje às 21:37 Facebook

A empresa aeroespacial norte-americana SpaceX vai tentar na quinta-feira pela segunda vez lançar, num voo de teste orbital, a maior nave espacial do mundo, a Starship, que irá levar de novo astronautas para a superfície da Lua.

O lançamento, sem tripulação, será feito a partir da base Starbase, da SpaceX, no Texas, nos Estados Unidos, e a janela de oportunidade inicia-se às 14.28 horas (hora de Lisboa).

Um problema técnico levou na segunda-feira a adiar o lançamento da nave, concebida pela SpaceX, do magnata Elon Musk, para fazer viagens à Lua e a Marte.

A Starship fará pela primeira vez um voo de ensaio acoplada ao foguetão Super Heavy, desenvolvido pela SpaceX para transportar a nave, que fez anteriormente testes suborbitais, a cerca de 10 quilómetros de altitude.

Juntos, os dois módulos - o foguetão e a nave - têm 120 metros de altura e capacidade para transportar mais de 100 toneladas de carga.

De acordo com o plano de voo para o novo teste, o foguetão Super Heavy deverá soltar-se da nave Starship cerca de três minutos após a descolagem e cair nas águas do Golfo do México.

Em seguida, a nave Starship ligará os seus seis motores e continuará a sua ascensão sozinha, até uma altitude de aproximadamente 150 quilómetros.

Depois de ter feito pouco menos de uma volta à Terra, durante cerca de uma hora, a nave amarará no oceano Pacífico.

É com a Starship que a agência espacial norte-americana (NASA) pretende levar em 2025 até à superfície da Lua a primeira astronauta mulher e o primeiro astronauta negro, ao abrigo do novo programa lunar Artemis.

Apenas astronautas norte-americanos, 12 ao todo e todos homens, pisaram a Lua, entre 1969 e 1972, durante o programa Apollo.

Astronautas irão descolar de novo da Terra rumo à Lua a bordo de uma outra nave, a Orion, acoplada a um outro foguetão, o SLS, o mais potente da NASA mas menos potente do que o Super Heavy da SpaceX.

Depois de se separar do SLS, foguetão não reutilizável, a Orion seguirá em direção à órbita da Lua, onde se acoplará à Starship (previamente colocada na órbita lunar). A nave da SpaceX prosseguirá depois para a superfície da Lua.

A SpaceX quer que o Super Heavy e a Starship sejam totalmente reutilizáveis. De futuro, o foguetão deverá pousar junto à sua torre de lançamento e a nave regressar à Terra com a ajuda de retrofoguetes, uma manobra que foi tentada várias vezes em 2020 e 2021.