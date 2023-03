Stormy Daniels é a atriz porno que vai levar Trump à barra dos tribunais

A.I.M Hoje às 17:15 Facebook

Twitter

Partilhar

A norte-americana Stormy Daniels terá recebido um pagamento secreto por parte de Donald Trump para que não tornasse público o caso que manteve com o magnata em 2006, quando este já era casado com a atual esposa, Melania. Em 2016, altura em que o empresário era candidato à Casa Branca, foram entregues a Stormy Daniels 130 mil dólares (cerca de 120 mil euros).

A atriz de 44 anos, cujo verdadeiro nome é Stephanie Clifford, nasceu em Baton Rouge, no estado do Louisiana, e é conhecida nos EUA por protagonizar e realizar filmes para adultos há mais de duas décadas. No entanto, foi o alegado romance com Donald Trump que tornou Stormy Daniels numa figura com grande interesse mediático.

No livro "Full Disclosure", publicado em 2018, Daniels detalhou uma infância marcada pelo trauma: depois do divórcio dos pais ficou sozinha com a mãe e acabou por viver momentos difíceis ao ser negligenciada pela família e ao ser vítima de pedofilia com apenas nove anos.

PUB

Desde cedo precisou de se sustentar sozinha e para conseguir pagar as próprias contas começou a trabalhar como stripper. Daí até chegar a atriz porno foi um pequeno passo, fazendo sucesso sob o pseudónimo Nikki Sixx.

O encontro sexual com Donald Trump viria a acontecer em 2006, quando já estava nas luzes da ribalta, mas só 12 anos mais tarde é que o caso foi trazido a público devido à publicação de um livro e à cedência de várias entrevistas, nas quais detalhou todos os pormenores do caso que teve com o empresário norte-americano. Cinco anos depois, a relação sexual entre os dois pode deixar o ex-presidente dos EUA em "maus lençóis".

Em 2016, altura em que decorria a campanha eleitoral, Daniels estava a negociar uma proposta para ir à televisão expor o encontro sexual com o magnata. Contudo, a estrela foi contactada por Michael Cohen, advogado de Trump, que lhe terá proposto o pagamento de 130 mil dólares (cerca de 120 mil euros) em troca do seu silêncio.

A transação foi revelada em 2018 e nessa altura foi anulado o acordo de confidencialidade que tinha firmado com Trump. Daí em diante começou a formar-se uma bola de neve que poderá levar à decadência de Trump: Michael Cohen admitiu ter servido como "testa de ferro" para o pagamento e revelou ainda que não era a primeira vez que fazia este tipo de serviços a pedido do empresário.

Donald Trump apressou-se em negar as acusações, mas um júri de Nova Iorque afirmou, esta quinta-feira, que o antigo líder da Casa Branca falsificou as contas da sua empresa ao registar o pagamento feito a Daniels.

O suborno à atriz porno durante o período em que realizava campanha para ascender à presidência dos EUA pode constituir uma violação da lei eleitoral, ainda assim, ao ser confirmada, esta só poderá ser punida com uma multa. No entanto, se a acusação de falsificação de registos comerciais for verificada, o republicano pode ter de cumprir uma pena de prisão até quatro anos.

"Virou-se e baixou as calças"

Na altura em que Daniels privou com Trump, o republicano tinha todos os holofotes a si apontados, já que estava a participar no reality show "Celebrity Apprentice".

De acordo com o testemunho da atriz porno, os dois foram apresentados em julho de 2006 durante um torneio de golfe em Lake Tahoe e, logo que se conheceram, o empresário, então casado com Melania Trump, terá convidado Stormy para um jantar na suíte do hotel onde estava hospedado.

"Ele virou-se e baixou um pouco as calças. Eu dei-lhe apenas algumas palmadas", relatou a atriz, durante uma entrevista ao programa "60 minutes", da CBS , em 2018.

Daniels admitiu que ficou assustada com a abordagem do magnata norte-americano que, durante o encontro, lhe disse que "era especial" e o fazia lembrar da filha, convidando-a ainda para participar no seu programa de televisão. A atriz não aceitou e recusou voltar a ter relações sexuais com Trump.

Embora os dois só se tenham, alegadamente, encontrado uma vez, o caso pode fazer com que Donald Trump seja o primeiro presidente dos EUA a ser condenado. Independentemente do desfecho judicial, o republicano já deixou claro que nada o impedirá de voltar a recandidatar-se à presidência nas próximas eleições.