Stormy Daniels "orgulhosa" de ver Trump na Justiça: "Haverá feridos e morte"

Mulher a quem Trump terá pagado o silêncio "orgulhosa" de acusação criminal sem precedentes.

Stormy Daniels, a estrela de filmos pornográficos envolvida no caso que provocou a recente acusação criminal contra Donald Trump, disse, em entrevista ao jornal britânico "The Times", que se sente "orgulhosa" da decisão judicial, considerando que esta mostra que o republicano "já não é intocável".

"Monumental e épica" foi como a atriz de 44 anos - cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford - descreveu a decisão judicial contra o republicano, sobre quem só teve pontos negativos a apontar. "Fez coisas muito piores pelas quais já devia ter caído antes", atirou, antevendo um processo difícil.

PUB

"Haverá feridos e morte", vaticinou, na entrevista, assumindo estar assustada devido ao facto de o próprio Trump estar a "incitar e encorajar a violência". Desde o início do processo que lhe chovem ameaças nas redes sociais, no e-mail e no telemóvel. "Falta só um seguidor louco que acredite estar a fazer o trabalho de Deus ou a proteger a democracia", comentou, referindo-se à eventualidade de tentarem agredi-la fisicamente.

Pagamento secreto para esconder relação

A norte-americana Stormy Daniels terá recebido um pagamento secreto por parte de Donald Trump para que não tornasse público o caso que manteve com o magnata em 2006, quando este já era casado com a atual esposa, Melania. O pagamento de 130 mil dólares (cerca de 120 mil euros) aconteceu durante a campanha presidencial de 2016, quando o empresário era candidato à Casa Branca.

A transação foi revelada em 2018 e, nessa altura, o acordo de confidencialidade que a atriz tinha firmado com Trump foi anulado. Daí em diante, começou a formar-se uma bola de neve que poderá levar à decadência do republicano: Michael Cohen, advogado de Trump, admitiu ter servido como "testa de ferro" para o pagamento e revelou ainda que não era a primeira vez que fazia este tipo de serviços a pedido do ex-presidente.

Donald Trump apressou-se em negar as acusações, mas um júri de Nova Iorque considerou, na quinta-feira, que o antigo líder da Casa Branca falsificou as contas da sua empresa ao registar o pagamento feito a Daniels.

O suborno à atriz durante o período em que decorria a campanha para ascender à presidência dos EUA pode constituir uma violação da lei eleitoral. Ainda assim, ao ser confirmada, esta só poderá ser punida com uma multa. No entanto, se a acusação de falsificação de registos comerciais for verificada, Trump pode ter de cumprir uma pena de prisão até quatro anos.