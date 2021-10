Submarino dos EUA colidiu com algo desconhecido no Mar do Sul do China

JN Hoje às 12:00 Facebook

Um submarino nuclear norte-americano embateu contra "um objeto desconhecido" quando navegava no Mar do Sul do China. Vários tripulantes ficaram feridos.

Ainda não é claro o que causou o incidente, que aconteceu no sábado passado, em águas internacionais no Mar do Sul da China, mas o submarino USS Connecticut continuou "totalmente operacional", segundo oficiais norte-americanos, citados na imprensa, sob anonimato.

A Marinha dos Estados Unidos indicou em comunicado que a extensão dos danos ainda está a ser avaliada e que a zona de propulsão nuclear não foi afetada. Não foram dados mais detalhes sobre o local onde ocorreu o incidente ou o número de pessoas feridas, referindo apenas que as lesões não causaram "perigo de vida".

Dois oficiais citados pela agência de notícias AP disseram que dois dos onze feridos sofreram ferimentos "moderados" e todos receberam assistência a bordo do submarino.

Acrescentaram ainda que o incidente ocorreu durante operações de rotina e que a Marinha não divulgou o sucedido antes de quinta-feira para manter a segurança operacional.

Os dois oficiais que falaram com a AP consideram que o objeto com o qual o USS Connecticut colidiu não é outro submarino. Um dos oficiais admitiu que possa ser um navio naufragado ou um contentor.

Alexander Neill, especialista em defesa e segurança a residir em Singapura, disse à BBC que o número de feridos causados pela colisão sugere que o submarino provavelmente "atingiu algo grande" e estava "a navegar muito rápido".

O incidente, acrescenta, é "incomum, mas não inédito" e expôs o quão ocupada aquela zona está com atividades militares. "O Mar do Sul da China está cada vez mais saturado com navios de guerra de vários países. Embora haja demonstração de força com muitos navios à superfície, não se vê o nível de atividade sob a superfície", explicou Alexander Neill.

Citado na imprensa chinesa, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China manifestou-se "seriamente preocupado" com o incidente e solicitou aos Estados Unidos mais informações, nomeadamente, qual o objetivo da missão do USS Connecticut na região.