Submarinos russos treinam lançamento de torpedos no Mar Negro

Submarinos russos da frota do Mar Negro praticaram o lançamento de torpedos com projéteis de treino, afirmou o ministério da defesa da Rússia.

"As tripulações dos submarinos diesel-elétricos Kolpino e Stari Oskol, da frota do Mar Negro, realizaram lançamento de torpedos com projéteis de prática em condições de submersão", afirmou o ministério em comunicado, citado pela agência EFE.

A frota do Mar Negro, dependente da marinha russa, com bases no Mar Negro e no Mar de Azov, opera em áreas próximas das águas territoriais da Ucrânia, alvo da invasão por parte da Rússia.

Os submarinos russos fizeram exercícios e submergiram até à profundidade prevista para a prática de tiro, disse o comando militar russo.

"As tripulações dos submarinos cumpriram com sucesso as tarefas indicadas e realizaram os lançamentos de torpedos desde a posição submersa contra um alvo naval que simulava um navio de guerra a uma distância segura", comunicou a defesa russa.

O ministério da defesa russo afirmou que a eficácia do uso destas armas será avaliada depois da recolha dos dados dos exercícios.

A entidade acrescentou que estas práticas são um elemento obrigatório para a preparação das tripulações dos submarinos e são realizadas de acordo com os planos estabelecidos pelo comando militar russo.