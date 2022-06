Suécia e Finlândia desesperam na fila para a Aliança Atlântica

Almiro Ferreira Hoje às 20:33 Facebook

Turquia aguarda garantias para retirar veto à entrada dos países nórdicos na NATO. Jens Stoltenberg diz que a cimeira de Madrid não é o limite para a tomada da decisão política . António Costa afirma que "não vale a pena dramatizar".

Os apelos da Suécia e da Finlândia para despacho urgente e resposta afirmativa aos pedidos de adesão à NATO já tinham feito eco no encontro informal que juntou António Costa e mais seis chefes de Governo e de Estado da Aliança Atlântica, na terça-feira, em Haia, mas ainda não foi esta quarta-feira, após nova reunião, desta vez entre ministros da Defesa, realizada em Bruxelas, que transpirou qualquer evolução significativa sobre as negociações. A Turquia mantém o veto e avança que aguarda "resposta escrita" dos pretendentes nórdicos para levantar as objeções à entrada na organização.

Outro sinal dos tempos: o primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, anunciou que participará na cimeira da NATO, entre 28 e 30 próximos, em Madrid. É uma situação completamente inaudita para um chefe de Governo nipónico e para um país com uma Constituição pacifista, mas aliado próximo dos Estados Unidos, que participa nas sanções contra Moscovo e que ajuda a Ucrânia com equipamentos militares defensivos.