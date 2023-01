Suécia espera aumento das ameaças russas em áreas como comunicações e energia

JN/Agências Ontem às 23:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A agência de segurança interna da Suécia (SAPO, na sigla em Sueco) alertou, esta terça-feira, que espera que a Federação Russa aumente as atividades ameaçadoras da segurança sueca em áreas que incluem as telecomunicações e a rede elétrica.

A chefe da SAPO, Charlotte von Essen, disse que as ações russas eram "imprevisíveis", mas sublinhou que "se espera que as atividades russas ameaçadoras da segurança da Suécia aumentem".

Os setores "onde há razão para ser particularmente vigilante para contrariar a espionagem e a sabotagem" são as telecomunicações, o fornecimento de eletricidade e o transporte de "material crítico", disse von Essen, sem elaborar em relação a este material.

PUB

"Da parte russa, há interesse em perturbar estas áreas", acrescentou a dirigente. "Estes são setores onde os ataques contra a Suécia poderiam causar prejuízos ao resto da Europa".

Von Essen falava no final da conferência Povo e Defesa, em Salen, uma estância de ski no centro da Suécia.

Este evento, de periodicidade anual, teve a participação do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, do primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, e ainda do ministro dos Negócios Estrangeiros sueco e diversos analistas.

A diretora da SAPO acrescentou também que espera que os dirigentes do Kremlin usem, "com mais extensão do que até agora, plataformas não oficiais, como a diáspora russa, instituições e empresas na Suécia".

Von Essen avisou ainda que a SAPO está a ver um aumento constante de "teorias da conspiração e mensagens anti-Estado, que no longo prazo arriscam minar a confiança nas instituições sociais, no processo de decisão política e na legitimidade estatal".

Este pano de fundo coloca riscos próprios: "Um extremismo generalizado pode conduzir tanto a ameaça de assassínios como a ameaças à nossa Constituição. Este é um desenvolvimento decorrente de um poder estrangeiro".

Por outro lado, von Essen declinou adiantar se a atividade russa tinha aumentado desde que a Suécia - e a vizinha Finlândia -- apresentaram a candidatura de adesão à NATO, depois da invasão russa da Ucrânia. Estes dois Estados nórdicos têm uma longa história de não-alinhamento.