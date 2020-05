Suíça deixa crianças até aos 10 anos abraçar os avós

JN Hoje às 09:49 Facebook

Na Suíça, as crianças até os 10 anos podem voltar a ter contacto físico com os avós.

"As crianças praticamente não estão contaminadas e não transmitem o vírus", justificou o médico e chefe do gabinete de doenças infecciosas do Escritório Federal de Saúde Pública, Daniel Koch, em conferência de imprensa.

A medida está na lista das regras que apontam para um desconfinamento do país por etapas. As escolas vão reabrir a 11 de maio e a 8 de junho a retoma da atividade estende-se às universidade, museus, bibliotecas ou jardins zoológicos.

Depois de ouvir cientistas das universidades de Genebra, Berna e Zurique, o Governo helvético justificou a decisão também pelos efeitos positivos que terá na saúde mental dos mais idosos, afastados dos netos assim que foram decretadas as regras de isolamento.

Alemães questionam

A decisão alpina não é, contudo, consensual e é até posta em causa, nomeadamente, por um estudo liderado pelo investigador alemão Christian Drosten, que concluiu que as crianças podem ser veículos de infeção tão perigosos quanto os adultos, mesmo quando não manifestam sintomas tão graves, o que implica que muitas vezes nem sequer sejam testadas.

O virologista e a equipa que desenvolveu a investigação, com base numa amostra de cerca de 60 mil pessoas, explica que "as cargas virais nos mais jovens não diferem significativamente das dos adultos", motivo pelo qual desaconselha "a reabertura ilimitada de escolas e jardins de infância" na situação atual.

Incubadoras de vírus

As escolas, creches e outros espaços infantis podem funcionar como incubadoras do vírus se as restrições foram levantadas de uma só vez, o que pode, no entender do especialista, voltar a aumentar a curva dos infetados.

"Devemos advertir para a necessidade de manter taxas de transmissão baixas através de intervenções não farmacêuticas. As crianças podem ser tão contagiosas quanto os adultos", lê-se no artigo.

Em Portugal, com o fim do estado de emergência, as pessoas com mais de 70 anos deixam de integrar o grupo que deve cumprir um dever especial de proteção, o que significa que têm os mesmos deveres que toda a população em termos de recolhimento domiciliário.