Suíça endurece medidas devido a progressão do vírus em parte do país

O Governo federal suíço anunciou esta sexta-feira novas medidas contra a propagação da covid-19, que continua a aumentar em parte do país alpino.

"A situação epidemiológica é preocupante. O número de contaminações é muito elevado e voltou a aumentar. Hospitais e pessoal médico estão sobrecarregados há semanas, e as férias que se aproximam reforçam o risco de propagação acelerada do vírus", sublinhou um comunicado do Conselho Federal.

A Suíça regista mais de 4000 novas infeções e mais mortes diárias todos os dias para uma população de apenas 8,6 milhões de pessoas.

A partir de terça-feira, 22 de dezembro, restaurantes, estabelecimentos culturais e desportivos e locais de lazer têm de fechar portas. Os comércios, por outro lado, podem permanecer abertos, mas com limitação de lotação, especificou a Presidente da Confederação, Simonetta Sommaruga, durante uma conferência de imprensa.

Estas restrições vão estar em vigor, pelo menos, 22 de janeiro, com restaurantes fechados, com exceções para cantinas e restaurantes de hotéis.

Os estabelecimentos desportivos têm também de fechar portas, mas vai haver exceções, nomeadamente a realização partidas de equipas profissionais sem espetadores.

Os espaços culturais também vão estar fechados, mas as atividades culturais em pequenos grupos ainda são possíveis.

Porém, diante dos pedidos dos cantões francófonos, que tomaram medidas mais firmes antes da Suíça alemã, a Confederação explicou que os cantões com estatísticas epidemiológicas mais favoráveis vão poder relaxar as medidas anunciadas a nível nacional.

As estâncias de esqui permanecem abertas, mas vão ter de introduzir as mesmas medidas restritivas em relação a restaurantes e lojas.

O ministro da Saúde, Alain Berset, alertou os cidadãos e pediu que "pensassem" antes de partirem para a neve, até porque os hospitais já estão lotados.