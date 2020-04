Suíça já tem mais de 500 mortos e 20 mil infetados

JN/Agências Hoje às 19:50 Facebook

A Suíça ultrapassou os 500 mortos e mais de 20 mil infetados pelo novo coronavírus, na origem da Covid-19.

Este sábado de manhã, 20201 pessoas estavam infetadas pelo novo coronavírus, o que representou o aumento de um milhar num só dia, precisou o Ministério da Saúde da Suíça.

Num país que contabiliza 8,5 milhões de habitantes, foram registadas 76 mortes, nas últimas 24 horas, o que levou para 540 o número de pessoas mortas, desde o início da pandemia.

A Suíça é, assim, um dos países mais afetados pela pandemia da Covid-19, tendo em conta a proporção populacional, com a confirmação de 236 infetados por cada 100 mil habitantes.

"Ainda não atingimos o pico" da epidemia, avisou em conferência de imprensa o chefe do Departamento Federal da Saúde Pública do Ministério da Saúde, Daniel Koch.

Estes números, explica o Ministério, devem-se ao facto de a Suíça ser um dos países onde se realizou o maior número de exames, por número de habitantes, ou seja, foram realizados 150 mil testes desde que surgiu o primeiro caso, em 24 de fevereiro, e desses, 15% deram positivo.

Segundo o ministério suíço da Saúde, nas últimas 24 horas foram realizados perto de 7 mil testes, dos quais 975 apresentaram resultado positivo.

O governo federal suíço anunciou, através do Ministério da Economia, a disponibilização de perto de 60 mil milhões de dólares (cerca de 57 mil milhões de euros), para atenuar o impacto económico no país, provocado pela paralisação da atividade, em resposta à pandemia.

Na Suíça, a Covid-19 forçou quase 1,3 milhão de trabalhadores a trabalho temporário, o que representa um quarto da força laboral total.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 1,2 milhões de pessoas em todo o mundo, das quais morreram perto de 60 mil. Dos casos de infeção, mais de 211 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

O continente europeu, com cerca de mais de 603 mil infetados e mais de 43 mil mortos, é aquele onde se regista o maior número de casos, e a Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 15362 óbitos em mais de 124 mil casos confirmados.