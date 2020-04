Suíça vai distribuir um milhão de máscaras por dia mas não impõe uso

JN/Agências Hoje às 16:59 Facebook

Twitter

Partilhar

A Suíça anunciou que não vai impor aos cidadãos o uso obrigatório de máscara, mas vai distribuir um milhão de máscaras por dia, durante duas semanas, nos estabelecimentos comerciais.

As autoridades suíças preparam-se para aliviar, na próxima semana, algumas restrições impostas para travar o contágio do novo coronavírus, mas, disse hoje o ministro da Saúde, Alain Berset, o Governo "não recomenda usar máscara numa situação normal", considerando o distanciamento e a lavagem das mãos como regras mais eficazes de proteção.

No entanto, as empresas e setores económicos, que devem elaborar os seus próprios planos, podem prever a obrigação de uso de máscara. "Se considerarem necessário o uso de máscara, pode ser uma boa ideia. Basta que adquiram as máscaras à medida que forem precisando", acrescentou o ministro.

Por outro lado, o exército começará, na segunda-feira, e durante duas semanas, a distribuir um milhão de máscaras por dia aos principais estabelecimentos comerciais. O exército suíço distribuiu até hoje 21 milhões de máscaras pelos cantões e dispõe de reservas de 18 milhões de máscaras cirúrgicas e 1,2 milhões de máscaras FFP2.

A Suíça regista uma quebra nos números de novos contágios, contabilizando cerca de 1.200 mortos associados à Covid-19, e prepara um levantamento progressivo das restrições, a partir de 27 de abril, começando pela reabertura de creches, consultórios médicos e de fisioterapia, cabeleireiros ou floristas. Escolas primárias, outras lojas e mercados deverão reabrir a 11 de maio e estabelecimentos de ensino profissional, secundário e universitário, museus, bibliotecas e zoos a 8 de junho.