Um surfista morreu num ataque de tubarão, este domingo, num praia australiana, apesar dos esforços de várias pessoas "incrivelmente corajosas" que o tentaram ajudar, segundo revelaram as autoridades de Emerald Beach.

O homem, que terá cerca de 20 anos, foi atacado pelo tubarão em Emerald Beach, perto de Coffs Harbour, a cerca de seis horas a norte de Sidney. Ambulâncias e um equipa médica helitransportada acorreram ao local, cerca das 11 horas da manhã (horas local) deste domingo, e encontraram já várias testemunhas a tentar salvar a vítima, mas pouco havia a fazer.

"Foi devastador para todos na praia esta manhã", explicou Chris Wilson, um responsável do serviço de ambulâncias de Nova Gales do Sul. "O paciente sofreu uma lesão crítica no braço, mas, apesar dos esforços da população, paramédicos e outros serviços de emergência, não foi possível reanimá-lo.

Após o incidente, os banhos foram proibidos na região. Este foi o segundo ataque fatal de tubarões, em 2021, em águas australianas. Em 2020, registaram-se 26 ataques, oito dos quais fatais.