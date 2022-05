Surto de covid-19 mata mais oito pessoas na Coreia do Norte

JN/Agências Ontem às 23:21 Facebook

A Coreia do Norte reportou, esta segunda-feira, mais oito mortes por "febre", depois de ter anunciado recentemente os primeiros casos de covid-19. O exército foi incumbido de resolver problemas de "fornecimento de medicamentos".

Kim Jong Un ordenou à comissão militar que atuasse "na estabilização imediata do fornecimento de medicamentos na cidade de Pyongyang, envolvendo as poderosas forças do ramo médico militar do Exército do Povo", informou a agência estatal KCNA.

A KCNA revelou que até ao momento já morreram 50 pessoas com "febre", num total de 1.213.550 casos e pelo menos 564.860 sob tratamento médico.