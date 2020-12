Surto num lar de idosos na Bélgica após visita do Pai Natal

Bernarda Santos Hoje às 19:01 Facebook

A visita do Pai Natal a um lar de idosos no município de Mol, na Bélgica, pode estar na origem de um novo surto de 75 pessoas infetadas com a covid-19.

Permitir a visita "foi um erro de julgamento", começou por dizer num comunicado o lar. Até agora, 61 residentes e 14 funcionários testaram positivo ao novo coronavírus , mas seria necessário realizar uma "investigação científica aprofundada" para comprovar se a visita do Pai Natal foi a origem ou não do surto, afirmou o município, revela a CNN.

A maioria dos infetados apresentam sintomas ligeiros, apenas um doente está em estado grave e a receber oxigénio. Um residente do lar que já recebia cuidados paliativos acabou por não resistir e morrer.

A tradição dita que a seis de dezembro de cada ano, os belgas acordam para ver o São Nicolau, conhecido no país como "Sinterklaas". O homem que se vestiu de "Sinterklaas" é filho de um utente do lar, que posteriormente à sua visita testou positivo. "A atividade não foi previamente autorizada pelo centro de crise, caso contrário teria sido dado um conselho negativo", explica o município.

De acordo com um funcionário do lar, o Pai Natal só visitou as áreas comuns e não entregou presentes. "Manteve sempre distância dos residentes, e não permaneceu em nenhuma área por mais de alguns minutos", assegura.

A Bélgica, desde do início da pandemia, conta com 608 mil casos de infeção pelo SARS-CoV-2 e cerca de 18 mil mortes.