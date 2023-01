Suspeito de matar 10 pessoas na Califórnia encontrado morto

JN Hoje às 10:58 Facebook

A polícia da Califórnia identificou Huu Can Tran, de 72 anos, como sendo o responsável por um ataque armado que matou 10 pessoas, numa academia. O suspeito foi encontrado morto, revelou o xerife do condado de Los Angeles, Robert Luna.

De acordo com as autoridade norte-americanas, o homem foi localizado com um ferimento de bala e a polícia segue a tese de que ter-se-á suicidado.

O ataque, que ocorreu numa zona onde a presença da comunidade asiática é forte, aconteceu durante as celebrações do Novo Ano Lunar chinês.

Além das dez vítimas mortais, várias pessoas ficaram feridas no tiroteio e as motivações de Huu Can Tran não são ainda conhecidas.

Cerca de 30 minutos depois de cometer o ataque, em Monterey Park, o atirador dirigiu-se a outra sala de dança, mas aí, duas pessoas conseguiram retirar-lhe a arma que empunhava, uma espingarda semi-automática, e fugiu.

O massacre, que ocorreu no domingo, é um dos mais mortíferos na história da Califórnia.