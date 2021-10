Suspeito de matar cinco pessoas com arco e flecha na Noruega é dinamarquês

AC Hoje às 07:47 Facebook

O homem suspeito de matar cinco pessoas com um arco e flechas na Noruega é um dinamarquês de 37 anos que vive na cidade de Kongsberg, onde ocorreu o ataque.

O suspeito, de 37 anos, não foi identificado pela polícia, além da idade e nacionalidade. Terá agido sozinho, por motivos ainda por apurar. "Tendo em conta o que aconteceu, não podemos excluir um ato de terrorismo", observou o chefe da polícia do condado de Drammen, Oyvind Aas, em declarações aos jornalistas.

A procuradora, Ann Irén Svane Mathiassen, responsável pela instrução do caso disse à agência de notícias NTB que o detido admitiu os factos de que foi acusado. "É conhecido da polícia, mas prefiro não dar mais detalhes sobre os assuntos em que esteve metido", disse.

"O detido ainda não foi questionado, por isso é ainda cedo para perceber quais as motivações do ataque", acrescentou Aas. Segundo a polícia, o homem que terá agido sozinho, movimentou-se por "uma área vasta" em Kongsberg e foi detido cerca das 18.47 horas, cerca de meia hora após o início do ataque, cujo alerta soou às 18.13 horas locais (mais três que em Portugal continental).

Pelo menos cinco pessoas morreram e duas ficaram feridas, entre estes um agente da polícia de folga, atingido quando estava no supermercado onde começou o ataque. "Há muitos locais do crime", disse Aas.

Polícia volta a andar armada após o ataque

Em face do ataque em Kongsberg, a polícia norueguesa recebeu instruções para andar armada, algo que, por lei, precisa de autorização prévia. "Devido aos incidentes de Kongsberg, enm que várias pessoas foram mortas e feridas, a polícia da Noruega anda temporariamente as armada", anunciou a Polícia Nacional, em comunicado.

"É uma medida adicional de emergência", acrescentou. "De momento, não temos indicações concretas sobre o nível de alerta no país", adiantou o comando nacional da polícia norueguesa.

O ataque motivou várias reações, a começar pela líder do executivo em fim de mandato. "O criminoso perpetrou um ataque horrível contra várias pessoas. É uma situação dramática que atinge a sociedade de Kongsberg de forma muito dura, um acontecimento que nos abala a todos", disse a primeira-ministra norueguesa, Erna Solberg.

Um ataque "cruel" e "macabro"

Em conferência de imprensa a partir de Oslo, a ainda líder do Governo norueguês qualificou o ataque como "macabro" e prometeu disponibilizar "todos os meios necessários" para investigar o crime.

O ataque aconteceu nas vésperas da toma de posse de um novo governo, uma coligação de centro-esquerda, que será liderada por Jonas Gahr Store, do Partido Trabalhista.

"Os meus pensamentos e os mais profundos sentimentos estão com as pessoas afetadas, com as famílias, e também com a polícia e os profissionais de saúde que estão a trabalhar para assistir os que precisam", disse o primeiro-ministro indigitado, qualificando o ataque como "cruel e brutal".

O ataque ocorre pouco mais de 10 anos após o atentado terrorista da história da Noruega. Em julho de 2011, o extremista de direita Anders Brevik matou 77 pessoas, muitos adolescentes, num ataque à bomba e a tiros num encontro da Liga de Jovens Trabalhadores. Foi condenado à pena máxima possível, de 21 anos.