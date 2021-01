Suspensas buscas para localizar "caixa negra" de avião que caiu ao mar na Indonésia

JN/Agências Hoje às 14:09 Facebook

As autoridades da Indonésia suspenderam esta quinta-feira as buscas a uma das "caixas negras" e aos restos mortais das vítimas do Boeing 737-524 que se despenhou com 62 pessoas a bordo no passado dia 9 de janeiro.

O diretor do departamento de busca e resgate da Indonésia (Basarnas), Bagus Puruhito, indicou em conferência de imprensa, que após a avaliação dos aspetos técnicos e a viabilidade da operação, decidiu suspender os trabalhos realizados por mergulhadores nas águas de Mil Ilhas, um arquipélago a norte de Jacarta.

Puruhito disse que vai continuar a ser analisada a informação recolhida no âmbito da operação para localização de uma das "caixas negras", a que gravava as conversas na cabina, assim como outros destroços relevantes do voo SJ 182 da linha comercial indonésia Sriwajaya.

Soerjanto Tjahjono, chefe do Comité Nacional de Transporte e Segurança (KNKT) disse na terça-feira que o relatório preliminar sobre o acidente vai ficar concluído até à segunda semana de fevereiro.

Cerca de 160 mergulhadores ajudados por dezenas de embarcações e meios aéreos participaram nas tarefas de busca a 20 metros de profundidade e sob condições meteorológicas adversas.

Na semana passada foi recuperada uma das "caixas negras" do avião, que registou os dados de voo como a velocidade e a altitude.

Os aparelhos de gravação ("caixas negras") são essenciais para que sejam apuradas as causas do desastre.

Entretanto, continuam as tarefas para identificar sessenta restos dos corpos das vítimas recuperados e que se encontram num hospital de Jacarta.

Graças a amostras de ADN das famílias dos ocupantes do avião foram identificadas 40 pessoas.

O avião despenhou-se poucos minutos após ter descolado de Jacarta num voo em direção a Pontiarak, no Bornéu Ocidental.

O acidente com o avião da Sriwajaya foi o último de um largo historial de desastres aéreos na Indonésia e que afeta a terceira linha comercial do país.

A Indonésia, com 17 mil ilhas, é o país onde se registam mais desastres aéreos do continente asiático após ter registado 104 acidentes com aviões comerciais e que resultaram num total de 2.301 vítimas mortais, desde 1945, de acordo com os dados da organização Rede de Segurança Aérea.

O acidente mais grave da história da aviação indonésia aconteceu em setembro de 1997 quando um Airbus da companhia Garuda se despenhou no norte da ilha de Sumatra provocando a morte aos 234 ocupantes do aparelho.