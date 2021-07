Tailândia adapta 15 carruagens de comboio para tratar doentes com covid-19

Patrícia Martins Hoje às 17:34 Facebook

Twitter

Partilhar

As autoridades tailandesas pretendem adaptar 15 carruagens de comboios para receber doentes com covid-19, que estão à espera para serem atendidos nos hospitais lotados da cidade de Banguecoque.

Segundo Aswin Kwanmuang, governador da cidade de Banguecoque, as carruagens vão ser transformadas para receberem "redes mosquiteiras, que serão instaladas nas janelas, sistemas de água e eletricidade" e serviços sanitários, que serão construídos fora das carruagens.

Esta é uma medida que pretende diminuir o número de pessoas que procuram os hospitais da capital da Tailândia para receberem tratamento para a covid-19. As carruagens de comboios podem receber 240 pacientes, com sintomas ligeiros, e devem estar operacionais para receber os primeiros doentes a partir de sexta-feira.

As autoridades tailandesas também estão a utilizar os comboios para transportar a população infetada com covid-19 para receberem o tratamento em casa, de modo a também conseguir aliviar o sistema médico da capital.

O ministro da Saúde Pública da Tailândia, Anutin Charnvirakul, referiu que, na terça-feira, um comboio com 135 trabalhadores migrantes, que apresentavam sintomas ligeiros de covid-19, partiu da capital tailandesa para deixar os pacientes em sete províncias do nordeste do país e serem tratados em casa por uma equipa de médicos e enfermeiros.

As autoridades de Banguecoque também anunciaram que vão ser instalados mais hospitais de campanha em cada um dos 50 distritos da capital. Estádios, templos e edifícios privados vão ser também transformados em enfermarias para receber doentes em isolamento.

O número de casos de covid-19 do país do sudeste asiático tem vindo a aumentar significativamente, tendo na quarta-feira registado mais 16 533 novos casos e 133 mortes, sendo Banguecoque o centro da pior vaga que atravessa o país.

PUB

As baixas taxas de vacinação também não estão a ajudar o sistema de saúde pública da Tailândia. De acordo com os mais recentes dados, apenas 5% da população está completamente vacinada e 23% dos 70 milhões que compõem a população do país receberam uma dose da vacina contra a covid-19.