Tailândia proíbe uso de protetores solares

Patrícia Martins Hoje às 10:44

Tailândia proibiu o uso de protetores solares nas suas praias em parques naturais, uma vez que estes produtos contêm substâncias químicas que danificam os corais presentes nos ambientes marinhos.

Segundo o Departamento de Conservação da Tailândia, estão a crescer as preocupações de que os cremes de proteção solar estejam a prejudicar os corais de crescimento lento, uma vez que estes produtos apresentam quatro ingredientes (oxibenzona, octinoxato, 4-metilbenzilideno e butilparabeno) que demonstram destruir as larvas dos corais, obstruir a reprodução dos corais e causar a descolorização dos ambientes marinhos.

A Tailândia decretou o pagamento de uma multa até 100.000 baht (2.543 mil euros) para quem não respeitar esta nova medida. No entanto, não ficou esclarecido como é que as autoridades planeiam fazer cumprir esta nova regra.

O governo da Tailândia procura com esta medida proteger os corais do setor do turismo, que já levou a Maya Bay, na ilha de Phi Phi Leh, a ser fechada aos turistas em 2018, depois de se verificar que grande parte dos corais que constituíam aquele ambiente marinho tinham sido destruídos.

A Tailândia segue agora os passos da ilha de Palau, no Pacífico, e do estado norte-americano do Havai, que decretaram medidas semelhantes.