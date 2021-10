Tailândia reabre fronteiras a portugueses vacinados

JN Hoje às 17:03 Facebook

A Autoridade de Turismo da Tailândia em Portugal revelou, esta sexta-feira, que, a partir do dia 1 de novembro, todos os portugueses totalmente vacinados podem entrar no país sem terem que fazer uma quarentena de dez dias.

Segundo comunicado emitido pela autoridade, nesta sexta-feira, os passageiros dos 46 países da lista que podem viajar para a Tailândia sem precisar de cumprir um período de quarentena têm que apresentar um certificado médico com um resultado de laboratório PCR negativo, emitido no máximo 72 horas antes da viagem. Também é exigido um certificado médico de recuperação a todos aqueles que já tenham estado infetados com covid-19 num período não superior a três meses.

Os viajantes que estejam totalmente vacinados (com duas doses ou com dose única) estão sujeitos à apresentação de um certificado de vacinação, que não tenha sido administrado há menos de 14 dias antes da data da viagem. Os viajantes menores de 12 anos, que viajem com os pais ou responsáveis, estão isentos do certificado de vacinação, mas devem ter um atestado médico com resultado PCR negativo, emitido no máximo 72 horas antes da viagem.

Os cidadãos devem ter uma apólice de seguro, com cobertura claramente identificada, de valor nunca inferior a 50 mil dólares (cerca de 43 mil euros), que deve cobrir o custo do tratamento e outras despesas médicas associadas à infeção, incluindo hospitalização, caso seja necessária.

Na chegada às instalações de quarentena aprovadas ou a um hotel com certificação SHA Plus, os cidadãos devem mostrar também uma confirmação de pagamento para uma estadia mínima de uma noite. O pré-pagamento deve cobrir também o teste PCR necessário e um kit de teste de antígeno - no caso deste último, cada viajante receberá um pré-pago no momento da reserva do alojamento.

Após a chegada ao aeroporto internacional da Tailândia, os viajantes devem seguir diretamente para o centro de testes covid-19 ou para o alojamento que reservaram e submeterem-se ao teste PCR obrigatório nesse mesmo dia ou no dia seguinte.

App móvel requerida

Todos os viajantes devem instalar a aplicação MorChana e aguardar dentro do alojamento pelo resultado do teste, que deve estar disponível no mesmo dia. Caso estejam negativos, não necessitam de fazer uma quarentena.

Caso apresente sintomas associados à doença, deve ser feito o teste fornecido no kit de antigénio e a equipa do hotel deve notificar imediatamente os responsáveis pelo controlo de doenças transmissíveis da região. Se não sentir nenhum sintoma, os viajantes devem fazer o autoteste no sexto ou sétimo dia e mostrar o resultado à equipa do hotel ou alojamento, bem como registar o resultado na aplicação.

O período de quarenta de dez dias continuará obrigatório para pessoas que não estejam vacinadas ou que apenas estejam parcialmente vacinadas (que só tenham uma dose ou que não tenham passado ainda os 14 dias depois de terem sido vacinadas).

A lista dos 46 países aos quais a Tailândia aprovou a entrada sem quarentena são: Austrália, Áustria, Bahrein, Bélgica, Butão, Brunei Darussalam, Bulgária, Camboja, Canadá, Chile, China, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Letónia, Lituânia, Malásia, Malta, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polónia, Portugal, Catar, Arábia Saudita, Singapura, Eslovénia, Coreia do Sul, Espanha, Suécia, Suíça, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido, EUA e Hong Kong.