Taiwan aprova adoção por casais do mesmo sexo

A Formosa segue em direção à igualdade total no casamento.

O Parlamento de Taiwan aprovou, esta terça-feira, uma emenda para permitir que casais do mesmo sexo adotem crianças em conjunto, não sendo necessário que um dos cônjuges seja familiar do menor. Segundo a agência taiwanesa CNA, no texto anterior, na prática, se casais do mesmo sexo quisessem adotar uma criança, apenas um dos companheiros poderia registar-se como pai ou mãe legal do filho adotivo.

Este era um dos principais obstáculos que ativistas vinham a criticar duramente desde 2019, quando a lei que legalizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo no território foi aprovada - sendo a primeira jurisdição asiática a conceder tal direito, e até hoje a única.